КНДР отрицает информацию о поставках в Сирию компонентов для химоружия

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. КНДР отрицает информацию о возможных поставках в Сирию компонентов для производства химического оружия, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее о подобных поставках сообщали СМИ со ссылкой на неопубликованный доклад ООН. По данным издания, в докладе содержится информация о 40 ранее неизвестных партиях груза, направленных из КНДР в Сирию между 2012 и 2017 годами.

С заявлением по поводу выдвинутых обвинений выступил глава пресс-службы Института изучения США при северокорейском МИД. "Как было очень ясно показано несколько раз, КНДР ни разу не была замечена в разработке, производстве и хранении химического оружия, против которого она выступает", — сообщил чиновник. По его словам, публикация является "грязной уловкой" для создания атмосферы санкций и установления полной морской блокады КНДР.

После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.