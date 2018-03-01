Госдеп заявил, что рассматривает "много вариантов" в отношении России

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Госдепартамент США рассматривает "много вариантов" в отношении России в связи с ее действиями в Сирии, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы никогда не предсказываем санкции, но есть несколько вариантов, которые мы рассматриваем", — заявила Науэрт на брифинге, отвечая на вопрос о том, что США намерены предпринять в связи с действиями России в Сирии.

Она также вновь заявила, что США вместе с другими странами разрабатывают механизм привлечения к ответственности России и "сирийского режима" за применение химического оружия в Сирии против мирного населения.

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