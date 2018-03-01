Перемирие в Сирии не работает, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Перемирие между оппозицией и правительственными силами в Сирии не соблюдается, мирные жители не пользуются гуманитарными коридорами из-за боязни властей страны, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Перемирие явно не работает. Эта идея о так называемых гуманитарных коридорах… Если вы посмотрите телевизор, то увидите, что люди не используют их. Почему? Это не работало и в Алеппо. Люди боятся их использовать, боятся, что если они будут по ним выходить из Восточной Гуты, их заберут в армию Асада, что они не смогут вернуться домой или что что они будут убиты", — заявила Науэрт на брифинге.

"Эти гуманитарные коридоры – это глумление. То, что нужно вместо этого сделать – общенациональное прекращение огня, за которое единогласно проголосовали в ООН в прошлую субботу", — добавила она.