Боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска, погиб один человек

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. За сутки по жилым кварталам и пригородам Дамаска было выпущено боевиками 29 мин и одна ракета, погиб один мирный житель, шесть ранены, сообщает начальник российского Центра примирения враждующих сторон Юрий Евтушенко.

Он отметил, что незаконные вооруженные формирования в провинциях Алеппо, Латакия, Дераа, Идлиб, Хама, а также в Восточной Гуте нарушили режим прекращения боевых действий.

"Так, за прошедшие сутки из этого анклава по жилым кварталам и пригородам Дамаска было совершено 12 обстрелов: выпущено 29 мин и одна ракета. Погиб один и ранено шесть мирных жителей", — сказал Евтушенко.

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