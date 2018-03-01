Боевики трижды нападали на гуманитарный коридор в Восточной Гуте

ДАМАСК, 1 мар — РИА Новости. Правительственные войска Сирии отразили три атаки боевиков, которые те предприняли во время гуманитарной паузы в Восточной Гуте, сообщил журналистам в четверг представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"Несмотря на то, что обстановка в Восточной Гуте продолжает оставаться напряженной, сегодня с 9 часов утра вступила в действие третья "гуманитарная пауза". В период ее действия, с 10.10 до 11.30, боевики незаконных вооруженных формирований трижды пытались атаковать гуманитарный коридор Мухайям аль-Вафедин из районов Восточной Харасты, западной окраины Эр-Рихана и северной окраины Эш-Шафуниия. Все атаки были успешно отражены правительственными войсками", — сказал он.

По его словам, пункт пропуска Мухайям аль-Вафедин, пункт приема в Эддуэре, а также развернутые там медпункт и пункт раздачи питания находятся под контролем офицеров российского Центра по примирению и готовы принять мирных жителей, в том числе раненых и больных.

Однако выход гражданских из Восточной Гуты пока так и не состоялся, констатировал генерал.

"Срыв гуманитарной операции происходит по вине незаконных вооруженных формирований. Боевики по-прежнему не соблюдают режим прекращения боевых действий и не позволяют покидать опасную зону гражданскому населению", — отметил Золотухин.

По его словам, цель террористов — использовать мирных жителей как живой щит, чтобы "безнаказанно вести огонь по правительственным войскам и жилым кварталам Дамаска".

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