Источник: посольство РФ пока не видит результатов работы Лондона по Сирии

ЛОНДОН, 28 фев — РИА Новости. Посольство России в Лондоне продолжает контакт с МИД Великобритании по вопросу сирийского урегулирования, в посольстве пока результатов переговоров не видят, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

Накануне посол Александр Яковенко встретился с замминистра иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом, в частности, он призвал британскую сторону использовать свое влияние на стороны конфликта в Сирии с тем, чтобы помочь обеспечить режим прекращения огня в зоне конфликта.

"Пока мы не видим результатов работы Лондона, в том числе, в плане оказания действенного содействия ООН в ее гуманитарной миссии в Сирии", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "активная работа с Форин-офисом по разъяснению российских подходов к эффективной реализации резолюции СБ ООН 2401" продолжается.

"Устойчивому прекращению боевых действий должна предшествовать надежная договоренность сторон. Вновь призвали Лондон подтолкнуть вооруженные группировки к достижению таких пониманий и гарантировать, что они прекратят обстрелы Дамаска и прочие провокации и не будут держать людей в заложниках", — добавил собеседник агентства.

По его словам, посол Яковенко планирует в ближайшие несколько дней "вернуться к разговору" с Дунканом и узнать, что сделано британской стороной для оказания давления на вооруженные группировки в Восточной Гуте в плане соблюдения прекращения огня, разминирования проходов для мирных жителей, доставки гуманитарных грузов.

Восточная Гута остается на сегодняшний момент одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"* (запрещены в РФ), периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы, в том числе, российское посольство. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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