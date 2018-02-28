США обвинили Россию в "провале" гарантий уничтожения химоружия в Сирии

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Россия "провалила" свои обязательства, как гарант уничтожения химоружия в Сирии.

"Россия взяла на себя обязательства гаранта по уничтожению химоружия в Сирии. И Россия это провалила. Я хочу это подчеркнуть", — сказала она на брифинге во вторник.

После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию.