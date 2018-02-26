ООН не может доставить гумпомощь в Сирию из-за обстрелов, заявил Джонсон

ЛОНДОН, 26 фев – РИА Новости. Представители гуманитарных организаций ООН не могут доставить в Восточную Гуту гуманитарную помощь из-за продолжающихся обстрелов, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

СБ ООН ранее принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

Глава МИД Британии обвинил в нарушении режима перемирия правительственные войска Сирии.

"Большинство вооруженных войск в Восточной Гуте соблюдают перемирие, но на сегодняшний день боевые самолеты режима Асада (ред. – президент Сирии Башар Асад), по сообщениям, продолжают поражать цели на этой территории, и ООН не может доставить никакой гуманитарной помощи. Я хочу напомнить парламенту, что сотни тысяч мирных жителей голодают в Восточной Гуте всего в нескольких милях от складов ООН в Дамаске, которые заполнены продовольствием", — говорится в опубликованном на сайте британского МИД заявлении Джонсона.

"Режим Асада должен дать ООН возможность доставить эти припасы в соответствии с резолюцией 2401, и мы надеемся, что Россия и Иран сделают это возможным в соответствии с их собственными обещаниями", — продолжил британский министр.

СБ ООН ранее принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

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