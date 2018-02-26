Ситуация в Восточной Гуте может пойти по сценарию Алеппо, считает эксперт

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Освобождение Восточной Гуты в Сирии может пройти по сценарию Алеппо, откуда боевикам позволили уйти, заявил РИА Новости президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в Восточной Гуте откроют гуманитарный коридор для выхода мирных жителей, его координаты будут объявлены в ближайшее время. Он также заявил, что Россия предлагает на базе ООН и под её руководством создать международную оценочную гуманитарную комиссию по ситуации в сирийской Ракке.

Шойгу рассказал, что из-за сложной гуманитарной ситуации в Ракке, где возникла тяжелая эпидемиологическая обстановка, остается не убранным большое количество тел погибших, еще до конца не разобраны завалы, а в отдельных районах даже не начата эта работа в связи с большим количеством неразорвавшихся снарядов.

"Они (боевики) их (мирных жителей) не отпустят. Так что будет вариант Алеппо: скорее всего, боевиков будут выпускать вместе с мирными жителями", — сказал Сивков.

Он также отметил, что ситуация в Ракке тяжелая из-за американских бомбардировок. "Поэтому это правильное решение — создать комиссию на базе ООН по оценке ситуации в этом сирийском городе", — сказал эксперт.

СБ ООН ранее принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"*и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

*Запрещенные в России террористические организации

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