Ситуация в Восточной Гуте может пойти по сценарию Алеппо, считает эксперт

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Освобождение Восточной Гуты в Сирии может пройти по сценарию Алеппо, откуда боевикам позволили уйти, заявил РИА Новости президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
Шойгу рассказал, что из-за сложной гуманитарной ситуации в Ракке, где возникла тяжелая эпидемиологическая обстановка, остается не убранным большое количество тел погибших, еще до конца не разобраны завалы, а в отдельных районах даже не начата эта работа в связи с большим количеством неразорвавшихся снарядов.
"Они (боевики) их (мирных жителей) не отпустят. Так что будет вариант Алеппо: скорее всего, боевиков будут выпускать вместе с мирными жителями", — сказал Сивков.
Он также отметил, что ситуация в Ракке тяжелая из-за американских бомбардировок. "Поэтому это правильное решение — создать комиссию на базе ООН по оценке ситуации в этом сирийском городе", — сказал эксперт.
При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"*и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.
*Запрещенные в России террористические организации
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