Российские бизнесмены хотят участвовать в проектах по восстановлению Сирии

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Сирией, компании уже предложили стране сотрудничество по созданию хаба для обработки фруктов, судоремонтного завода, а также строительного комбината, рассказал РИА Новости вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Владимир Падалко.

По его словам, наибольшая отдача в совместных проектах ожидается в области строительства, электроэнергетики, топливной энергетики, восстановления ТЭК, машиностроения, в том числе поставок и производства машиностроительной и сельскохозяйственной техники.

В частности, в переговорах в сфере промышленности и транспорта участвуют такие компании как "Совфрахт", "Концерн Тракторные заводы", Сирийская промышленная палата, Генкомпания сирийских железных дорог и другие. В секторе ТЭК обсуждаются торговые сделки и восстановление сектора. В переговорах участвуют такие сирийские компании как "Хаммор интернэшэнл групп", New Machinery Cоmpany, а также российские Группа компаний МКС, Бентонит и другие.

Фруктовый хаб

Падалко рассказал, что первые поставки плодоовощной продукции из Сирии показали, что продукция представляет интерес для России и по качеству, и по цене. Однако сирийская сторона не может ее довезти без холодильников и подготовить к транспортировке без хороших автоматизированных транспортных хабов.

"Сирийская сторона предложила обустроить на территории Сирии специальные хабы, способные принимать и перерабатывать сельхозпродукцию, которая будет отправляться в Россию", — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что в основном речь идет о фруктовой продукции.

"Точки соприкосновения есть. У нас сегодня небольшой товарооборот, порядка 250-270 миллионов долларов. В лучшие времена у нас было 2 миллиарда, я думаю на эту цифру и нужно рассчитывать, когда мы говорим о восстановлении наших отношений", — полагает Падалко.

Комбинат и судоремонт

Компания "Строительные технологии" из Саратовской области, продолжил он, выступила инициатором проведения переговоров с сирийской стороной по строительству на территории Сирии целого комплекса комбинатов железобетонных конструкций.

"Строительство "под ключ" одного из комбинатов – это приблизительно 10 миллионов долларов. Таких комбинатов сирийской стороне в настоящее время нужно точно более десятка. Это конкретный пример, когда наши стороны сидят за столом переговоров. Это наше предложение, основанное на том пожелании, которое мы получили от сирийской стороны", — пояснил он.

Еще один проект, который сегодня обсуждается – это строительство в одной и портовых зон Сирии большого судоремонтного предприятия, способного приступить к работе с сирийским флотом.

"Сейчас в Сирии более двух тысяч судов нуждается в реконструкции, ремонте. Планируется, что вместе с судоремонтным заводом будет построена большая площадка по подготовке инженерного персонала и рабочих специальностей", — отметил он.

Особенности рынка

В то же время, компании при работе в Сирии могут столкнуться с трудностями в вопросе сертификации продукции и понимания законодательства, однако вице-президент ТПП ожидает, что они разрешатся в короткие сроки.

"С точки зрения сертификации, с точки зрения большего понимания законодательства Сирии, проблемы в этом есть. Например, есть предложение от сирийской компании по организации сборочного производства на территории Сирии наших грузовиков. Почему-то наши предприниматели ранее, не зная истинное положение вещей, предлагали сирийцам уже готовую продукцию, а условия сирийского законодательства таковы, что преференции даются только когда есть совместная сборка", — привел пример Падалко.

Говоря о фармацевтической отрасли он отметил: "Когда послевоенное время, страна нуждается в медикаментах, вопросы сертификации решаются достаточно быстро, я не думаю, что здесь будут вопросы".

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