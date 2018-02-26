В Восточной Гуте объявили гуманитарную паузу

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Восточной Гуте, пригороде Дамаска, с 27 февраля будет действовать гуманитарная пауза, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Это решение принято по поручению Владимира Путина после утверждения Совбезом ООН резолюции по прекращению огня в Сирии. Пауза будет действовать ежедневно с 09:00 до 14:00.

Для выхода мирных жителей откроют гуманитарный коридор. Его координаты уже подготовили, их объявят в ближайшее время.

При этом Шойгу отметил, что Восточная Гута не единственный очаг напряженности. Так, в Эт-Танфе есть лагерь беженцев Рукбан, который контролируют США.

"Предлагается такие же гуманитарные коридоры, гуманитарные паузы организовать и в районе Эт-Танфа и Рукбана, чтобы мирные граждане беспрепятственно могли вернуться в свои дома и начать восстанавливать мирную жизнь", — сказал он.

Ранее президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором обсудил ситуацию в Восточной Гуте и продолжающиеся в Сирии провокации террористов.

Резолюция Совбеза ООН

Совбез ООН 24 февраля принял резолюцию по прекращению огня в Сирии. Она требует, чтобы все стороны конфликта "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили гуманитарную паузу как минимум на 30 дней. Перемирие необходимо для безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и эвакуации тяжелобольных и раненых.

При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* и других организаций, связанных с террористами.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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