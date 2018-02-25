В Африне во время спецоперации погиб турецкий военный

АНКАРА, 25 фев — РИА Новости. Еще один военнослужащий ВС Турции погиб в ходе операции в сирийском Африне, говорится в сообщении генштаба ВС Турции в воскресенье.

"Один наш боевой товарищ погиб 24 февраля в ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне", — говорится в сообщении генштаба.

Таким образом, потери турецкой армии с начала операции в Африне возросли до 33 человек убитыми. Ранее в воскресенье генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие вооруженные силы в ходе операции в Африне нейтрализовали 2018 членов PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов), а также запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство"*.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.