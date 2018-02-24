Лавров и глава МИД Швеции обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с главой шведского МИД Маргот Вальстрём и обсудил с ней урегулирование в Сирии, в том числе дискуссии по гуманитарной резолюции в Совбезе ООН, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства в субботу.

"Двадцать четвертого февраля по инициативе шведской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с министром иностранных дел Королевства Швеция М. Вальстрём. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросу сирийского урегулирования, в том числе в контексте дискуссий в Совете Безопасности ООН относительно принятия гуманитарной резолюции по Сирии", — говорится в сообщении.

Голосование Совета Безопасности ООН по проекту резолюции о введении в Сирии режима прекращения огня состоится в субботу в 20.00 мск. Проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня на территории Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации был распространен три недели назад делегациями Швеции и Кувейта. В минувший четверг Россия предложила изменения к проекту, в пятницу утром дипломаты продолжали консультации.

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