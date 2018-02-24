В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 15 нарушений режима прекращения огня, турецкие — девять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – три, Дамаск – десять, Эс-Сувейда – один. Турецкой частью представительства зафиксировано девять случаев стрельбы в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон на территории САР гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинскую помощь получили 78 человек.

Добавляется, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Рджеле провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, 2369. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.