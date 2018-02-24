В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 15 нарушений режима прекращения огня, турецкие — девять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок.
Добавляется, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Рджеле провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, 2369. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
*Террористическая организация, запрещенная в России.