Боевики продолжают препятствовать выходу людей из Восточной Гуты

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Обстановка в Восточной Гуте в Сирии остается тяжелой, боевики препятствуют выходу населения с подконтрольных территорий, сообщает центр примирения враждующих сторон в САР.

"Обстановка в Восточной Гуте остается тяжелой. Группировки незаконных вооруженных формирований продолжают препятствовать выходу населения с подконтрольных территорий, многим мирным жителям требуется срочная медицинская помощь", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что продолжаются провокационные обстрелы сирийской столицы. "В течение суток боевиками вооруженных группировок из Восточной Гуты выпущено 33 мины по различным районам Дамаска и близлежащим населенным пунктам провинции Риф Дамаск. Есть разрушения и жертвы среди мирного населения", подчеркивается в сообщении.

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