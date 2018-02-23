Россия, Турция и Иран готовят встречу по Сирии в Астане на уровне глав МИД

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия, Турция и Иран готовят встречу по Сирии на уровне глав МИД в Астане, подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы продолжаем работать в Астане. Сейчас готовим встречу на уровне министров иностранных дел и будем двигаться вперед, исходя из резолюции Совета безопасности ООН — резолюция 2254, которая требует, во-первых, уважения территориальной целостности, суверенитета и независимости САР, и, во-вторых, требует не мешать сирийцам договариваться между собой и не навязывать им никаких рецептов извне", — сказал Лавров на пресс-конференции.
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