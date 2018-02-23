Совбез ООН в пятницу проголосует по проекту резолюции о гумпаузе в Сирии

ООН, 23 фев — РИА Новости. Голосование Совета Безопасности ООН по проекту резолюции об установлении режима прекращения огня в Сирии состоится в пятницу в 11.00 (19.00 мск), сообщили в постпредстве Кувейта при ООН.

Кувейт является председателем Совета.

"Голосование по Сирии состоится в пятницу в 11.00", — сообщили журналистам в миссии.

Ранее делегации Швеция и Кувейта распространили в Совбезе проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня на территории Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации. Режим перемирия должен вступить в силу через 72 часа после принятия резолюции. Согласно предложенной инициативе, через 48 часов после установления режима прекращения огня ООН должна начать доставку гуманитарных грузов. Также через 48 часов должна начаться экстренная медицинская эвакуация, и должна быть снята блокада с четырех районов — Восточной Гуты, Ярмука, Фуа и Кефрайи. В тексте содержится положение о том, что режим прекращения огня не распространяется на операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"* и "Аль-Каиды"* (террористические организации, запрещены в РФ).

На заседании СБ ООН в четверг РФ распространила поправки к проекту резолюции. Россия предложила не ставить конкретные сроки установления режима прекращения огня, добавив требование к сторонам "остановить столкновения как можно скорее, проявить сдержанность и работать над немедленной деэскалацией и прочными гуманитарными паузами на территории Сирии как минимум на 30 дней" для безопасного проведения гуманитарных операций.

*Террористические организации, запрещенные в России

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