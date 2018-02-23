МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вашингтон не исключает применения военной силы против правительственных сил Сирии. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли, выступая в Институте политики Чикагского университета.

"Военное решение не исключается в любой ситуации. Мы не хотим быть в центре сирийского конфликта, но мы хотим сделать все возможное, чтобы обезопасить людей от химического оружия", — заявила Хейли.

Постпред подчеркнула, что США продолжают оказывать давление на Россию, которая, по мнению Хейли, "прикрывает" правительство президента Сирии Башара Асада и мешает доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту.

При этом Хейли не исключила, что Вашингтон может вновь нанести удар по Сирии, как в апреле 2017 года, если подтвердятся сообщения об использовании химоружия. "Ракетные удары не наносятся просто так. Необходимо понимать, кто будет находиться в районе удара. Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) дал понять, что он не будет рассказывать о своих планах, но Асад понимает, что мы будем действовать, если увидим доказательства этому (применению химоружия. — Прим. ред.)", — заявила Хейли, отметив, что сейчас сирийский лидер ходит "по тонкой грани".

В конце января глава Госдепа Рекс Тиллерсон обвинил сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения в Восточной Гуте. В американском дипломатическом ведомстве также отметили, что Москва делает все возможное для защиты режима сирийского лидера Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие".

В ответ на это в Минобороны России заявили, что обвинения США в использовании химоружия правительственными силами в Сирии опираются исключительно на слухи, сообщения из социальных сетей и свидетельства боевиков. Российский МИД, в свою очередь, осудил подобные заявления Вашингтона, назвав их безосновательными.