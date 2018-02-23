Госдеп призвал американские СМИ осветить ситуацию в Восточной Гуте

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт призвала американские СМИ осветить ситуацию в Восточной Гуте.

"Все, что мы можем сделать, это пролить свет на некоторую деятельность, которая происходит в мире. Я говорю это вам как журналист: у вас есть возможность изменить ситуацию. У вас есть возможность обратиться к вашим редакторам, продюсерам, коллегам и осветить истории о том, что происходит в Восточной Гуте", — сказала она на регулярном брифинге.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией. Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.

Ранее западные СМИ сообщили, что сирийские правительственные войска якобы усилили удары по оппозиционным силам в Восточной Гуте. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поступают сообщения о гибели более 100 человек в этом пригороде Дамаска от обстрелов за последние два дня. В свою очередь, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что в сирийской Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, незаконные вооруженные формирования не выпускают население с подконтрольных территорий, переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта сорван.

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