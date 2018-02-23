Западные эксперты назвали возможные цели отправки Су-57 в Сирию

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Западные эксперты прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о прибытии на базу ВКС в Хмеймиме двух истребителей пятого поколения Су-57, предположив, что таким образом Россия может проверить эти самолеты в боевых условиях.

Главная цель передовых российских машин заключается в испытании "довольно инновационных радаров", заявил авиационный эксперт британского Королевского Объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк в интервью Business Insider. Он считает, что российские военные планируют выяснить, сможет ли Су-57 оставаться незамеченным для американских истребителей F-22, чья основная функция заключается в борьбе с авиацией противника.

С ним солидарна генерал-лейтенант ВВС США Вера Линн Джеймсон. "Небо над Ираком и Сирией является отличным местом, чтобы понять, как мы действуем. Наши противники следят за нами и учатся у нас", — считает Джеймсон.

Кроме того, полагает Бронк, отправка истребителей может быть кампанией по продвижению российского ВПК на зарубежных рынках. После применения в Сирии Су-57 может позиционироваться как "проверенная в боях платформа", что повысит ее цену, считает эксперт.