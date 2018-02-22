События в Африне отвлекают от борьбы с ИГ*, считают в Госдепе

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Происходящее в сирийском Африне отвлекает внимание от борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ), заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы не ведем там операции, поэтому мы мало что можем сказать о происходящем там… Но это отвлекает от цели США — нанести поражение ИГ"*, — сказала Науэрт. Она отметила при этом, что у США "продолжается продуктивная дискуссия с турецким правительством".

"У госсекретаря была конструктивная встреча с его (турецким) коллегой, как и с президентом Турции. И мы согласились, что обеим странам нужно вернуться к тому, чтобы сосредоточится на борьбе с ИГ"*, — сказала Науэрт.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

*Террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России





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