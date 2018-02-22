Девять человек ранены при обстреле администрации провинции Деръа в Сирии

ХМЕЙМИМ (Сирия), 22 фев — РИА Новости. Девять человек ранены при обстреле боевиками администрации сирийской провинции Деръа, где заседал Комитет национального примирения, заявил в четверг на брифинге представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Вчера с позиций незаконных вооруженных формирований произведен минометный обстрел здания администрации провинции Деръа, в котором в это время проходило плановое заседание Комитета национального примирения провинции. Выпущено 30 мин. Нанесен ущерб зданию, ранено девять мирных жителей", — сказал он.

Евтушенко отметил, что своими действиями боевики срывают мирный процесс переговоров и провоцируют правительственные войска на ответные действия.