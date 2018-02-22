Россия распространила в ООН поправки к проекту резолюции о гумпаузе в Сирии

ООН, 22 фев — РИА Новости. Россия распространила в Совбезе ООН поправки к проекту резолюции о гуманитарной паузе в Сирии, заявил российский постпред Василий Небензя.

"Чтобы резолюция была осмысленной и реалистичной, российская делегация разработала поправки к нему (проекту), которые сейчас мы распространим среди членов совета", — сообщил Небензя на заседании по ситуации в сирийской Восточной Гуте в четверг.

Ранее делегации Швеции и Кувейта распространили в Совбезе ООН проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации. Ожидается, что в четверг может состояться голосование по этому документу. В постпредстве Швеции сообщили, что в среду вечером проект резолюции был закрыт для внесения правок и подготовлен к голосованию. В тексте содержится положение о том, что режим прекращения огня не распространяется на операции против ИГ и "Аль-Каиды" (обе организации запрещены в России).

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>