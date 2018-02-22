Асад и Лаврентьев обсудили условия политического урегулирования в Сирии

ДАМАСК, 22 фев — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад обсудил в Дамаске со специальным представителем президента России Александром Лаврентьевым условия, необходимые для политического урегулирования кризиса в САР, сообщает пресс-служба сирийского президента.

В четверг Асад принял делегацию из России во главе со спецпредставителем президента РФ Лаврентьевым.

"В ходе встречи они обсудили продолжение сотрудничества в борьбе с терроризмом и наращивание общих усилий по созданию условий, необходимых для развития политического процесса на основании достигнутых успехов на межсирийской национальной конференции в Сочи",- говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

В ходе встречи Лаврентьев отметил, что эскалация действий террористических группировок против сирийского народа и их поддержка рядом западных и региональных государств подтверждает "лицемерие" этих государств и говорит о ложных заявлениях, связанных с желанием закончить войну в Сирии и с поиском политического решения, подчеркнула пресс-служба.

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