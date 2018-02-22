Курды не договорились с Дамаском о вводе войск в Африн, заявили в Турции

АНКАРА, 22 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Силы самообороны сирийских курдов (YPG) в Африне не сумели договориться с Дамаском о вводе в регион правительственных войск, заявил в четверг вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду ранее сообщил РИА Новости, что колонна Сирийских национальных сил благополучно дошла до Африна, вопреки обстрелам турецкой артиллерии. До этого, во вторник, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сирийские ополченцы отступили из Африна после того, как попали под огонь турецкой артиллерии.

"YPG торговались с режимом по поводу Африна, но не смогли договориться. Еще раз подчеркну, что если кто-то поддержит YPG в Африне – он станет нашей целью", — цитирует Боздага газета Milliyet.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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