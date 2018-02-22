Курды не договорились с Дамаском о вводе войск в Африн, заявили в Турции

АНКАРА, 22 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Силы самообороны сирийских курдов (YPG) в Африне не сумели договориться с Дамаском о вводе в регион правительственных войск, заявил в четверг вице-премьер Турции Бекир Боздаг.
"YPG торговались с режимом по поводу Африна, но не смогли договориться. Еще раз подчеркну, что если кто-то поддержит YPG в Африне – он станет нашей целью", — цитирует Боздага газета Milliyet.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
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