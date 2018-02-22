США поддержали призыв ООН к снижению насилия в Сирии

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. США полностью поддерживают призыв ООН к снижению насилия в Сирии для доставки гуманитарной помощи, говорится в заявлении Белого дома.

"Мы полностью поддерживаем призыв ООН воздержаться от насилия, чтобы позволить беспрепятственно доставить гуманитарную помощь и срочно провести необходимую медицинскую эвакуацию мирных граждан", — заявили в Белом доме, отметив, что США особо обеспокоены "целенаправленным разрушением медицинских объектов в Восточной Гуте".

В администрации президента США также решительно осудили последние атаки в Восточной Гуте, вновь обвинив них Дамаск и Москву.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что с 4 февраля в сирийской Восточной Гуте погибли более 340 мирных граждан, более 870 получили ранения, говорится на сайте организации. Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны конфликта в Сирии обеспечить доступ медиков в район Восточной Гуты. Организация высказала опасения, что бои в районе могут продолжиться в последующие дни и недели.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения США и ООН в адрес России в вопросе гибели мирных жителей в результате бомбардировки в сирийской Восточной Гуте абсолютно беспочвенны и не подтверждаются никакими конкретными данными.

В четверг ситуацию в Восточной Гуте обсудит Совет Безопасности ООН. Ранее делегации Швеция и Кувейта распространили в Совбезе проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации.

Согласно предложенной инициативе, через 48 часов после установления режима прекращения огня ООН должна начать доставку гуманитарных грузов мирным жителям. Отправка гумпомощи должна идти еженедельно. Также через 48 часов должна начаться экстренная медицинская эвакуация из областей, к которым сейчас у ООН нет доступа, и должна быть снята блокада с четырех районов. В проекте отмечается "крайне плачевное положение" мирных жителей в осажденных районах Восточной Гуты, Ярмуке, Фуа и Кефрайе. Документ также призывает все вовлеченные стороны обеспечить защиту мирным жителям, госпиталям и медицинским учреждениям.

В тексте содержится положение о том, что режим прекращения огня не распространяется на операции против "Исламского государства" (ИГ)* и Аль-Каиды*.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" запрещены в России.

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