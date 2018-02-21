Турция опровергла сообщения об использовании химического оружия в Африне

АНКАРА, 21 фев — РИА Новости. Сообщения о химических атаках, которые ВС Турции якобы проводят в ходе операции в сирийском Африне, не соответствуют действительности, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в среду.
"Ни один мирный житель в рамках операции "Оливковая ветвь" не погиб. Но ведется черная пропаганда против операции. Были сообщения о химатаке. Это категорически не соответствует действительности", — сказал Аксой на брифинге в Анкаре.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
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