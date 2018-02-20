В Анкаре рассказали, когда закончится военная операция в Африне

Поддерживаемые Турцией сирийские вооруженные формирования в районе границы между Сирией и Турцией в регионе Африн

Поддерживаемые Турцией сирийские вооруженные формирования в районе границы между Сирией и Турцией в регионе Африн

ТАШКЕНТ, 20 фев – РИА Новости. Военная операция Турции "Оливковая ветвь" на территории Сирии будет продолжаться до полной очистки страны от террористов, включая всю территорию Африна, заявил во вторник на брифинге посол Турции в Узбекистане Ахмет Башар Шен.

"Все время при каждом случае Турция всегда утверждала, что операция "Оливковая ветвь" будет продолжаться до очистки полностью этой территории от террористических организаций, включая центр Африна, всю территорию Африна", — заявил дипломат, отвечая на вопрос о проведении операции "Оливковая ветвь".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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