ИГ* контролирует 60% территории лагеря палестинских беженцев в Дамаске

ДАМАСК, 20 фев — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* контролирует около 60% территории лагеря палестинских беженцев Ярмук в Дамаске, сообщил РИА Новости главный секретарь Коалиции палестинских сил сопротивления Халид Абдульмаджид.

По словам Абдульмаджида, в лагере уже неделю идут столкновения между террористическими группировками "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ* и палестинскими силами обороны. Сирийская армия мобилизовала силы, чтобы предотвратить продвижение ИГ* к районам соприкосновения с армией и палестинскими силами.

"На данный момент ИГ* контролирует около 60% территории лагеря… Число боевиков ИГ* невозможно точно определить, но оно предположительно составляет около 1500 боевиков", — заявил главный секретарь коалиции.

Лагерь Ярмук, предназначенный для размещения палестинских беженцев, был создан в 1957 году в южных предместьях Дамаска. В настоящий момент там проживают около 18 тысяч человек. В начале апреля 2015 года боевики ИГ* захватили большую часть палестинского лагеря. С тех пор стычки в этом районе между сторонниками ИГ* с одной стороны и "Джебхат ан-Нусрой"* и союзными ей отрядами "Аль-Бурак" с другой значительно участились.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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