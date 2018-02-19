Лавров сомневается, что коалиция США готова бороться с "Ан-Нусрой"* в Сирии

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. У России все больше сомнений в том, что коалиция во главе с США серьезно намерена бороться с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я уже не раз говорил, повторю еще раз: у нас все больше и больше фактов, которые позволяют усомниться в том, что наши западные коллеги из возглавляемой США коалиции всерьез готовы бороться с "Джебхат ан-Нусрой"*, несмотря на то, что она включена во все резолюции и является по решению Совета Безопасности террористической организацией", — сказал Лавров, выступая на сессии Ближневосточной конференции клуба "Валдай".

"Боевики "Джебхат ан-Нусры"* не прекращают провокации. Из Восточной Гуты, в частности, обстреливаются жилые кварталы Дамаска, включая российское посольство, российское торгпредство. Тем не менее, наши западные партнеры почему-то предпочитают поднимать шум вокруг этих двух районов – Идлиба, Восточная Гута, не называя прямо, что там происходит. А причины заключаются в провокациях, в вооруженных провокациях "Джебхат ан-Нусры"*", — подчеркнул он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.