Курды в Африне призвали сирийскую армию вмешаться в ситуацию

КАИР, 18 фев — РИА Новости. Курдские военные отряды самообороны (YPG) в Африне призывают сирийскую армию вмешаться в ситуацию для защиты границ страны от турецких военных, заявил РИА Новости представитель YPG Нури Махмуд.

Операция турецких военных "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне на северо-западе Сирии продолжается с января. Турция заявила о нейтрализации более 1,5 тысяч боевиков, в число которых Анкара вносит как курдских бойцов, так и членов террористической группировки ИГ*. Осведомленный источник в четверг сообщил РИА Новости, что между Дамаском и курдами достигнута договоренность о прибытии сирийских войск на границу с Турцией в районе Африна в ближайшие дни.

"Мы призываем сирийскую армию на защиту границ Сирии от турецкой оккупации. Африн является частью Сирии, поэтому мы призвали армию прийти для защиты границ", — сказал Махмуд.

По его словам, пока сирийские военные не прибыли в район. "Мы сейчас призываем армию, потому что хотим сохранить единую Сирию, потому что Турция хочет оккупировать сирийские территории и включить ее часть в свои владения, как это было с Александреттским санджаком (во времена Османской империи – ред.)", — заявил курдский представитель.

Он отметил, что сейчас вопрос защиты Сирии является для курдов первостепенным, а федерализация страны, за которую они выступают, будет обсуждаться потом. Махмуд также обвинил Турцию в использовании боевиков ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"* в своих атаках.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

* Террористические группировки, запрещены в России