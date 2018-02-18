Временные рамки сирийского урегулирования отодвинулись, заявили в Эр-Рияде

МЮНХЕН, 18 фев — РИА Новости. В Саудовской Аравии признают, что временные рамки урегулирования в Сирии отодвинулись, заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр.

"Мы все еще оптимистичны, но временные рамки отодвинулись", — заявил аль-Джубейр, выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам министра, урегулирование должно проходить в рамках женевского процесса, в королевстве также ожидают "давления на режим (президента Сирии Башара) Асада с тем, чтобы он пришел к единому решению с оппозицией".

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