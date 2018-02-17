В Турции отчитались о ходе операции в Африне

АНКАРА, 17 фев — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали 1595 боевиков, сообщает генеральный штаб Турции в субботу.ИГ*", — говорится в заявлении генштаба.
Ранее турецкое военное ведомство сообщило о потерях ВС Турции с начала операции в Африне, которые составили 31 человек убитыми и около 150 ранеными.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
*Террористическая организация, запрещенная в России
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