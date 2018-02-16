Глава "Хезболлах" рассказал, зачем США хотят удержаться в Сирии

БЕЙРУТ, 16 фев — РИА Новости. Оккупация США территории Сирии продолжается из-за нефтяных и газовых месторождений на востоке от реки Евфрат, заявил в прямом эфире телеканала "Аль-Манар" генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.

"Оставшаяся оккупация США в Сирии связана сейчас с месторождениями нефти и газа на востоке от Евфрата… Нефтяная война, которую ведет США от востока Евфрата до Ирака, в Катаре и Персидском заливе", — сказал Насрулла.

По словам лидера ливанских шиитов, США продолжают оберегать оставшиеся силы террористической группировки "Исламское государство"* и не дают другим окончательно с ними покончить.

Ранее США внесли "Хезболлах" в список террористических организаций. Американский президент Дональд Трамп призвал союзников Вашингтона также внести данную группировку в список террористических организаций.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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