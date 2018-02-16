В Кремле нет новой информации по вопросу о якобы погибших в Сирии россиянах

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Новой информации о якобы погибших в Сирии россиянах у Кремля нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас никакой новой информации нет. Все, что мы могли сказать, мы уже сказали по этому вопросу",- сказал Песков журналистам

Ранее Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о якобы погибших в Сирии россиянах, заявил, что в Кремле не располагают такими данными, и порекомендовал обращаться за этой информацией в министерство обороны. Песков также отметил, что президент России Владимир Путин не принимал решений о каком-либо засекречивании информации о россиянах в Сирии.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, по предварительным данным, в результате произошедшего на прошлой неделе вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России. Она уточнила, что эти данные еще требуют проверки, но "речь не идет о российских военнослужащих".

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