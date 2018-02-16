Курдские ополченцы не против участия сирийцев в защите Африна от ВС Турции

БЕЙРУТ, 16 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Курдское ополчение не против участия сирийцев в защите Африна, где с 20 января проходит операция турецких ВС, заявил РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны Рейзан Хеду.

Ранее телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что курды и официальный Дамаск договорились о вводе сирийской армии в кантон Африн с целью защиты территориальной целостности от интервенции турецкой армии и союзных формирований. Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что правительственные войска Сирии займут пограничную с Турцией территорию в кантоне Африн по договоренности с курдами в ближайшие дни.

"Африн — сирийский город, курдские силы самообороны на протяжении 27 дней защищают суверенитет Сирии, границы Сирии и территорию Сирии. Для нас как боевой силы каждый сириец, желающий участвовать с нами в отражении оккупационной турецкой армии и ее радикальных террористических группировок, не нуждается в согласии или нашем разрешении и не нуждается в приглашении", — сказал Хеду.

По его мнению, Турция воюет не с конкретной партией или формированием, "они угрожают Сирии в целом".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

Генштаб ВС Турции в четверг сообщил о нейтрализации 1551 боевика c начала операции в Африне.

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