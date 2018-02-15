ЦПВС обеспечил безопасность гумконвоя ООН в Восточную Гуту в Сирии

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) обеспечил безопасность гумконвоя ООН в Восточную Гуту в Сирии, говорится в сообщении Центра.

"Обеспечено безопасное и беспрепятственное прохождение гуманитарного конвоя ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Нашабия в Восточной Гуте. Жителям доставлены продукты питания и медикаменты общим весом 49 тонн", — говорится в сообщении.

Также осуществлен контроль проведения трансграничного гуманитарного конвоя ООН с территории Иордании в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа. Жителям доставлены продовольствие и предметы первой необходимости общим весом 130 тонн.

Российский Центр по примирению продолжает проводить работу по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии.

В городе Алеппо в районе Саха Биза для жителей организована раздача одной тонны свежего хлеба. В населенный пункт Хшам провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода.

Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 31 сирийцу, включая 12 детей.