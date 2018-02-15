МИД опроверг гибель российских военных при ударе ВВС США в Сирии

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Данные о том, что российские военные погибли под ударом американских сил в Сирии – это дезинформация, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это классическая дезинформация", — заявила в четверг Захарова, комментируя появившиеся в западной прессе сообщения о попадании под обстрел американских сил российских военных в Сирии.

"Интересно, что одними из первых, может быть, даже ещё до упомянутых СМИ, эту дезинформацию запустили на своих информационных каналах антиправительственные сирийские боевики, которые зачем-то взяли фотографию поверхности Марса", — отметила Захарова.

В ночь на четверг коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. В сообщении командования указывалось, что были нанесены ответные удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ)". В американских СМИ сообщалось, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.

По данным Минобороны РФ, в результате удара получили ранения 25 сирийских ополченцев. Российское военное ведомство также отмечало, что причиной инцидента стали не согласованные с РФ разведывательно-поисковые действия ополченцев в районе нефтеперерабатывающего завода против "спящей ячейки ИГ"*. Однако в Минобороны, в отличие от Пентагона, отмечали, что обстрел ополченцев был внезапным.

Источник в МИД РФ ранее в среду опроверг информацию СМИ о гибели сотен россиян в результате удара международной коалиции во главе с США в Сирии. Дипведомство предварительно подтвердило гибель пяти россиян в результате инцидента, гражданство которых еще необходимо проверить.

*Террористическая организация, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>