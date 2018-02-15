МИД опроверг гибель российских военных при ударе ВВС США в Сирии

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Данные о том, что российские военные погибли под ударом американских сил в Сирии – это дезинформация, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Интересно, что одними из первых, может быть, даже ещё до упомянутых СМИ, эту дезинформацию запустили на своих информационных каналах антиправительственные сирийские боевики, которые зачем-то взяли фотографию поверхности Марса", — отметила Захарова.
В ночь на четверг коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. В сообщении командования указывалось, что были нанесены ответные удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ)". В американских СМИ сообщалось, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.
По данным Минобороны РФ, в результате удара получили ранения 25 сирийских ополченцев. Российское военное ведомство также отмечало, что причиной инцидента стали не согласованные с РФ разведывательно-поисковые действия ополченцев в районе нефтеперерабатывающего завода против "спящей ячейки ИГ"*. Однако в Минобороны, в отличие от Пентагона, отмечали, что обстрел ополченцев был внезапным.
Источник в МИД РФ ранее в среду опроверг информацию СМИ о гибели сотен россиян в результате удара международной коалиции во главе с США в Сирии. Дипведомство предварительно подтвердило гибель пяти россиян в результате инцидента, гражданство которых еще необходимо проверить.
*Террористическая организация, запрещена в России
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