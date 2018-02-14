Боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска, есть пострадавшие

ХМЕЙМИМ (Сирия), 14 фев — РИА Новости. Боевики четыре раза за сутки обстреляли жилые кварталы Дамаска, есть пострадавшие, сообщил представитель российского центра примирения в Сирии Юрий Евтушенко.

"Не прекращаются ежедневные провокационные обстрелы жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями из района Восточной Гуты. В течение суток зафиксированы четыре обстрела. Боевиками выпущены девять мин. Имеются раненые среди мирного населения", — сказал генерал.

Евтушенко подчеркнул, что российский центр по примирению призывает все стороны прекратить боевые действия и вооруженные провокации, а также строго выполнять требования меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

"В течение суток российско-иранско-турецким совместным координационным центром продолжали фиксироваться отдельные факты нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб, Хомс и в пригороде Дамаска — Восточной Гуте", — сказал представитель центра по примирению.

Кроме того, по его словам, в течение суток было подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Абу-Джлус провинции Алеппо.

"Жителям города Хама доставлено более одной тонны продовольствия. Жителям населенного пункта Расм-Фалех провинции Алеппо переданы около трех тонн продуктов питания и одежды. В населенный пункт Хшам провинции Дейр‑Эз‑Зор доставлена питьевая вода", — сообщил генерал.

Оказано содействие представителям оценочной миссии ООН в рекогносцировке маршрута Дамаск – Хомс – Пальмира – Дейр‑эз‑Зор для организации поставки гуманитарной помощи жителям Дейр‑эз‑Зора, добавил представитель центра.

"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 169 сирийцам. Всего за сутки в свои дома вернулись 203 человека, в том числе в провинции Хомс – 14, Дамаск – девять, в провинции Дейр‑Эз‑Зор – 180 человек", — сообщил Евтушенко.