Песков опроверг сообщения о совещаниях Путина с военачальниками по Сирии

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Кремле опровергают сообщения СМИ о якобы проводимых президентом РФ Владимиром Путиным совещаниях с военачальниками по Сирии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос о том, правда ли, что Путин отменил свои поездки и встречи в начале недели и вместо этого встречался с генералами, чтобы обсудить вопросы по Сирии, Песков ответил отрицательно.
"Нет, это не так, это неверная информация. Она не имеет ничего общего с действительностью", — прокомментировал он.
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