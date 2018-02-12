В Евросоюзе серьезно обеспокоены событиями на границе Израиля и Сирии

БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз серьезно обеспокоен военной эскалацией в Сирии в связи с событиями на сирийско-израильской границе и призывает стороны к сдержанности, заявила Майя Косьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Военная эскалация в Сирии, включая события, которые мы наблюдали на границе с Израилем на выходных, вызывают серьезное беспокойство. Это может привести к опасным событиям. Мы очень пристально следим за ситуацией и в то же время призываем сирийские стороны, их союзников и региональные страны придерживаться международного права, проявить сдержанность и избежать действий, которые продолжат разжигать ситуацию и усугублять страдание населения", — сказала Косьянчич, комментируя ситуацию.

В субботу утром израильские военные объявили о перехвате над севером страны иранского беспилотника и атаковали в ответ базу БПЛА в районе сирийской Пальмиры, столкнувшись с зенитным обстрелом и потеряв по невыясненной пока причине истребитель F-16. Его экипаж катапультировался над своей территорией. Сирийские государственные СМИ в свою очередь заявили, что системы ПВО страны отразили нападение ВВС Израиля.

По итогам следующего, второго за день, налета израильтяне отчитались об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных целей, включая батареи ПВО, при отсутствии новых потерь со своей стороны.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>