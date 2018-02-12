"Поражен с земли": израильские военные рассказали об атаке на F-16

Москва, 12 фев — РИА Новости. Разбившийся накануне самолет ВВС Израиля был поражен огнем с земли, следует из материалов армейской пресс-службы.

"Пилоты, в соответствии с инструкцией, покинули машину и приземлились на израильской территории", — отмечается в материале пресс-службы ведомства в Twitter

Как сообщил ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пилот получил тяжелые травмы при катапультировании и после операции находится в больнице Хайфы.

Израильские военные полагают, что огонь по боевым воздушным судам велся сирийской правительственной армией с использованием ЗРК советского или российского производства С-200 и "Бук".

Ранее в субботу израильские военные сообщили, что перехватили над Голанскими высотами иранский беспилотник, который вторгся со стороны Сирии, а затем атаковали базу БПЛА в районе Пальмиры. Сирийские ПВО открыли огонь по израильским самолетам из зенитных комплексов. В результате истребитель F-16 потерпел крушение. Сирийские СМИ заявили, что ПВО страны отразили нападение ВВС Израиля.

В последующем израильская армия совершила еще один налет и сообщила об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных объектов, в том числе батарей ПВО. Сирийские власти, в свою очередь, обвинили израильскую сторону в агрессии.

По словам начальника штаба ВВС Израиля Томера Бара, субботняя операция израильской авиации вылилась в самое масштабное противостояние с силами ПВО Сирии с 1982 года. При этом он заявил, что действия израильской армии привели к полному успеху.

"Будем защищаться"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил позицию своей страны по субботним инцидентам. По его словам, Израиль стремится к обеспечению мира, однако будет защищаться от враждебных действий, исходящих от иранских военных в Сирии.

Он отметил, что ответственность за события, случившиеся десятого февраля, лежат на Иране и "тех, кто ему оказывает гостеприимство в Сирии". Премьер-министр выразил мнение, что иранцы используют сирийскую территорию для агрессии против Израиля.

"Сегодня утром Иран нагло посягнул на наш суверенитет, отправив в Израиль беспилотник из Сирии. Все это доказывает, что наши предостережения были на сто процентов верны", — добавил он.

Нетаньяху похвалил действия израильских военных и назвал их гордостью страны. Он также рассказал о состоянии здоровья экипажа сбитого истребителя.

"Несколько минут назад я разговаривал со штурманом и был рад узнать, что он уже на ногах со всеми вытекающими. Я также счастлив, что улучшается состояние пилота. Мы желаем им обоим быстрого и полного выздоровления", — сказал премьер-министр.

Конец "эпохи безнаказанных ударов"

Иранские власти резко отреагировали на события на сирийско-израильской границе. Как отметил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани, "эпоха безнаказанных ударов" подошла к концу. Он подчеркнул, что этот инцидент стал доказательством готовности Сирии ответить на любой акт агрессии. Шамхани также подчеркнул, что иранские военные присутствуют в Сирии исключительно в качестве советников. Подобное мнение выразил также представитель иранского МИД Бахрам Касеми.

"Заявления о полете иранского дрона <…> слишком смехотворны, чтобы отвечать на них, потому что от Ирана в Сирии присутствуют только военные советники по просьбе законного и конституционного правительства", — сказал дипломат.

Сирийская сторона, в свою очередь, заявила, что уничтоженные Израилем беспилотники предназначались для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*.

"Эти беспилотники с начала кризиса в Сирии использовались для сбора информации в борьбе с террористическими группировками и в первую очередь против ИГ*", — рассказали сирийские военные.

Они также отметили, что дроны играли важную роль в зачистке от боевиков восточных территорий.

Реакция России и США

Администрация президента США поддержала Израиль в связи с инцидентом на сирийской границе. Как отметили в Белом доме, Израиль "вправе защищаться от поддерживаемых Ираном сирийских и ополченческих сил на юге Сирии". Соединенные Штаты также призвали Иран "прекратить провокационные действия и работать в направлении мира в регионе".

Российские власти, в свою очередь, призвали стороны избегать эскалации ситуации на Ближнем Востоке. В МИД России также заявили о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет Сирии и других государств региона.

В то же время эксперты и политики сошлись во мнении, что именно Россия может предотвратить возможный конфликт между Ираном, Сирией и Израилем. В частности, заместитель израильского премьер-министра по дипломатическим вопросам и экс-посол Израиля в Вашингтоне Михаэль Орен отметил, что США не имеют рычагов влияния в регионе, в связи с чем основным претендентом на посредническую роль является Россия.