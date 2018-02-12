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Война в Сирии
Война в Сирии

"Поражен с земли": израильские военные рассказали об атаке на F-16

Сюжет:
Авиаудары Израиля по военным объектам в Сирии (38)
07:0512.02.2018
(обновлено: 07:09 12.02.2018)
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© AFP 2018 / Jack GuezИстребитель F-15 ВВС Израиля. Архивное фотоИстребитель F-15 ВВС Израиля. Архивное фото
© AFP 2018 / Jack Guez

Москва, 12 фев — РИА Новости. Разбившийся накануне самолет ВВС Израиля был поражен огнем с земли, следует из материалов армейской пресс-службы.

На месте крушения израильского истребителя F-16, участвовавшего в налете на Сирию. Архивное фото
© AFP 2018 / Jack Guez
Бомбить бессмысленно договариваться: как Израиль ответит на сбитый самолет
"Пилоты, в соответствии с инструкцией, покинули машину и приземлились на израильской территории", — отмечается в материале пресс-службы ведомства в Twitter.

Как сообщил ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пилот получил тяжелые травмы при катапультировании и после операции находится в больнице Хайфы.

Израильские военные полагают, что огонь по боевым воздушным судам велся сирийской правительственной армией с использованием ЗРК советского или российского производства С-200 и "Бук".

Ранее в субботу израильские военные сообщили, что перехватили над Голанскими высотами иранский беспилотник, который вторгся со стороны Сирии, а затем атаковали базу БПЛА в районе Пальмиры. Сирийские ПВО открыли огонь по израильским самолетам из зенитных комплексов. В результате истребитель F-16 потерпел крушение. Сирийские СМИ заявили, что ПВО страны отразили нападение ВВС Израиля.

На месте крушения израильского истребителя F-16, участвовавшего в налете на Сирию. 10 февраля 2018
© REUTERS / Herzie Shapira
Эксперт: инцидент с F-16 показал способность Сирии отвечать на атаки
В последующем израильская армия совершила еще один налет и сообщила об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных объектов, в том числе батарей ПВО. Сирийские власти, в свою очередь, обвинили израильскую сторону в агрессии.

По словам начальника штаба ВВС Израиля Томера Бара, субботняя операция израильской авиации вылилась в самое масштабное противостояние с силами ПВО Сирии с 1982 года. При этом он заявил, что действия израильской армии привели к полному успеху.

"Будем защищаться"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил позицию своей страны по субботним инцидентам. По его словам, Израиль стремится к обеспечению мира, однако будет защищаться от враждебных действий, исходящих от иранских военных в Сирии.

Он отметил, что ответственность за события, случившиеся десятого февраля, лежат на Иране и "тех, кто ему оказывает гостеприимство в Сирии". Премьер-министр выразил мнение, что иранцы используют сирийскую территорию для агрессии против Израиля.

Израильский пилот
Очевидцы сняли, как приземлялся катапультировавшийся пилот израильских ВВС
"Сегодня утром Иран нагло посягнул на наш суверенитет, отправив в Израиль беспилотник из Сирии. Все это доказывает, что наши предостережения были на сто процентов верны", — добавил он.

Нетаньяху похвалил действия израильских военных и назвал их гордостью страны. Он также рассказал о состоянии здоровья экипажа сбитого истребителя.

"Несколько минут назад я разговаривал со штурманом и был рад узнать, что он уже на ногах со всеми вытекающими. Я также счастлив, что улучшается состояние пилота. Мы желаем им обоим быстрого и полного выздоровления", — сказал премьер-министр.

Конец "эпохи безнаказанных ударов"

Иранские власти резко отреагировали на события на сирийско-израильской границе. Как отметил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани, "эпоха безнаказанных ударов" подошла к концу. Он подчеркнул, что этот инцидент стал доказательством готовности Сирии ответить на любой акт агрессии. Шамхани также подчеркнул, что иранские военные присутствуют в Сирии исключительно в качестве советников. Подобное мнение выразил также представитель иранского МИД Бахрам Касеми.

Часть ракеты в Ливане после атаки Израиля по системам ПВО в Сирии. 10 февраля 2018
© AFP 2018 / Ali Dia
С-200 и "Бук". В небе над Сирией сбили израильский истребитель
"Заявления о полете иранского дрона <…> слишком смехотворны, чтобы отвечать на них, потому что от Ирана в Сирии присутствуют только военные советники по просьбе законного и конституционного правительства", — сказал дипломат.

Сирийская сторона, в свою очередь, заявила, что уничтоженные Израилем беспилотники предназначались для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*.

"Эти беспилотники с начала кризиса в Сирии использовались для сбора информации в борьбе с террористическими группировками и в первую очередь против ИГ*", — рассказали сирийские военные.

Они также отметили, что дроны играли важную роль в зачистке от боевиков восточных территорий.

Реакция России и США

Следы от сирийских ракет в небе
В сети появились фото и видео с места падения израильского самолета
Администрация президента США поддержала Израиль в связи с инцидентом на сирийской границе. Как отметили в Белом доме, Израиль "вправе защищаться от поддерживаемых Ираном сирийских и ополченческих сил на юге Сирии". Соединенные Штаты также призвали Иран "прекратить провокационные действия и работать в направлении мира в регионе".

Российские власти, в свою очередь, призвали стороны избегать эскалации ситуации на Ближнем Востоке. В МИД России также заявили о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет Сирии и других государств региона.

В то же время эксперты и политики сошлись во мнении, что именно Россия может предотвратить возможный конфликт между Ираном, Сирией и Израилем. В частности, заместитель израильского премьер-министра по дипломатическим вопросам и экс-посол Израиля в Вашингтоне Михаэль Орен отметил, что США не имеют рычагов влияния в регионе, в связи с чем основным претендентом на посредническую роль является Россия.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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