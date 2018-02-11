Главы МИД России и Турции обсудили сирийское урегулирование

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы сирийского урегулирования в астанинском формате с учетом итогов сирийского нацдиалога в Сочи.

Министры "обсудили вопросы, связанные с сирийским урегулированием в Астанинском формате на основе резолюции СБ ООН 2254, с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога, состоявшегося в Сочи 30 января", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице российского МИД в " ВКонтакте ".

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Делегация Ирака и ряда других стран приняли участие в конгрессе в качестве наблюдателей.

Турецкий МИД ранее сообщил, что Чавушоглу выразил Лаврову соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск разбился через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предполагается, что все погибли.

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