В Анкаре заявили, что в Африне за день погибли трое турецких военных

Последствия обстрела турецкими военными поселения Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии

Последствия обстрела турецкими военными поселения Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии

АНКАРА, 10 фев — РИА Новости. Трое турецких военнослужащих погибли за день в ходе операции в сирийском Африне, еще пятеро получили ранения, говорится в сообщении генштаба ВС Турции в субботу.

"Три наших боевых товарища погибли 10 февраля в ходе операции "Оливковая ветвь", еще пятеро получили ранения. Уничтожены 15 членов террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ*", — отмечает генштаб ВС Турции.

Ранее турецкий генштаб сообщил о 1141 "нейтрализованном террористе" с начала операции в Африне, потери турецкой армии составили 21 человек убитыми и около 70 ранеными.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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