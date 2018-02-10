В Анкаре заявили, что в Африне за день погибли трое турецких военных

АНКАРА, 10 фев — РИА Новости. Трое турецких военнослужащих погибли за день в ходе операции в сирийском Африне, еще пятеро получили ранения, говорится в сообщении генштаба ВС Турции в субботу.
Ранее турецкий генштаб сообщил о 1141 "нейтрализованном террористе" с начала операции в Африне, потери турецкой армии составили 21 человек убитыми и около 70 ранеными.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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