Израильские ВВС атаковали военную базу в Сирии и потеряли истребитель

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Сирийские ПВО в ночь на субботу дали массированный ответ израильским ВВС, атаковавшим "иранскую" военную базу на сирийской территории, в результате потерпел крушение израильский истребитель F-16, один из пилотов находится в тяжелом состоянии. Тель-Авив заявляет, что не стремится к эскалации ситуации, но отмечает, что инцидент "пока не исчерпан", а армия "полна решимости".

Цепочка событий

Как рассказал представитель армии Израиля подполковник Йонатан Конрикус на брифинге, "цепочка событий" началась около в 04.30 утра по местному времени (05.30 мск) в субботу.

"Иранский БПЛА (беспилотник) проник в израильское воздушное пространство. Он был запущен и управлялся иранскими силами с иранской базы внутри Сирии. Она расположена рядом с Пальмирой в пустыне на востоке страны. Мы отслеживали полет на всем его протяжении и смогли перехватить БПЛА над израильской территорией, немного севернее (граничащего с Иорданией города) Бейт-Шаана в Иорданской долине", — заявил Конрикус.

По его словам, перехват осуществил вертолет AH-64 Apache. Он добавил, что в распоряжении Израиля оказались обломки беспилотника, армия страны уверена, что он "иранский". Представитель армии добавил, что эту операцию в Израиле оценивают как "оперативный успех".

Вторжение беспилотника в Израиле оценили как нарушение суверенитета, поэтому армия страны атаковала, как утверждает Конрикус, "иранский пункт" на территории Сирии, откуда, по данным израильской стороны, велось управление беспилотником. В налете на "иранский пункт" участвовали восемь израильских истребителей.

"Они столкнулись со значительным, я бы даже сказал массированным, зенитным огнем. Это показывает, что сирийцы решили вмешаться, несмотря даже на то, что атака была направлена против иранского объекта на их территории", — отметил Конрикус.

По его словам, экипаж одного из самолетов, истребителя F-16 в двухместной модификации, которую в Израиле называют "Суфа", принял решение катапультироваться. "Мы все еще выясняем причины этого решения. Возможно, но это пока не подтверждено, это связано с огнем с земли. Оба пилота в больнице израильского города Хайфа. Один в тяжелом состоянии и сейчас на операции. Второй получил легкие травмы", — рассказал Конрикус.

Истребитель упал в северной части израильской области Галилея. Представитель армии уточнил, что зенитный огонь велся в том числе когда самолеты были над территорией Израиля.

Крушение самолета заставило армию Израиля снова "ответить" огнем по сирийским и "иранским" объектам. "В ответ мы недавно атаковали 12 иранских и сирийских целей в Сирии. Это были четыре иранские цели и восемь сирийских объектов, относящихся к четвертой дивизии под Дамаском. По нашим оценкам, все цели поражены. Выполнив задание, все наши самолеты благополучно вернулись на базу", — заявил Конрикус.

По его словам, во время этого налета ВВС Израиля с земли были выпущены от 15 до 20 ракет из зенитных комплексов SA-5 и SA-17, однако в этот раз, по словам представителя армии, обошлось без потерь с израильской стороны.

Реакция

Дамаск пока не давал официальных комментариев относительно инцидента. Но сообщения государственных СМИ страны косвенно подтверждают, что сирийские ПВО вели огонь по израильским самолетам. При этом сирийская сторона сообщает о нескольких сбитых самолетах.

"Сегодня рано утром вражеские самолеты Израиля вновь совершили агрессию, атаковав одну из военных баз в центральной части. Наши ПВО открыли огонь и подбили несколько самолетов", — приводит сирийское национальное агентство SANA слова военного источника.

В сообщении не уточняется, о какой базе идет речь. В сообщении сирийского государственного телевидения об отражении второй атаки израильской армии также не уточняется, на какие объекты был направлен удар Израиля. В мессенджере Telegram это сирийское СМИ писало об атаке Израиля "в небе над провинцией Дамаск", но позднее упоминание провинции было исключено.

Во время второго налета огонь ПВО Сирии активировал сирены воздушной тревоги в населенных пунктах на севере Израиля. Израильские авиационные власти сообщили, что закрыли воздушное пространство над значительной частью страны. Тель-авивский международный аэропорт имени Давида Бен-Гуриона работает в нормальном режиме, хотя утром, в разгар событий, на 15-20 минут были задержаны несколько самолетов.

"Сейчас аэропорт работает в нормальном режиме… Все воздушное пространство к северу от Шфаима закрыто для всех полетов", — говорится в сообщении профильного ведомства — управления аэропортов Израиля. Небольшой населенный пункт Шфаим расположен в центре страны, на расстоянии примерно 20 километров севернее Тель-Авива, между городами Герцлия и Нетания.

Как сообщала газета "Гаарец" со ссылкой на источник, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после инцидентов провел консультации по безопасности и руководил операциями в режиме реального времени. Но официальных сообщений о каких-либо решениях пока не поступало.

По сообщению корреспондента газеты "Гаарец" Ноа Ландау, опубликованном в Twitter, офис премьера Израиля распорядился, чтобы члены кабинета министра не давали публичных комментариев о событиях на севере страны.

Как сообщает корреспондент Израильской телерадиокорпорации, в Хайфе усилены меры безопасности и задействована "система городского командного пункта". Также местные власти готовят убежища.

Инцидент не исчерпан

В армии Израиля уверены, что огонь по израильским самолетам, задействованным в налетах на Сирию, вели исключительно батареи ПВО сирийских правительственных войск. "Это были только сирийские зенитные батареи. Никто больше", — ответил представитель армии Конрикус. Подполковник отказался говорить, задействовали ли израильские военные каналы экстренной связи с российскими военными в связи с обострением ситуации.

Он заявил, что Израиль не заинтересован в эскалации ситуации в Сирии, а авиаудары по территории этой страны назвал оборонительными действиями, спровоцированными "актом агрессии со стороны Ирана".

"Сирийцы и иранцы, с нашей точки зрения, играют с огнем. Сирийцы — когда разрешают иранцам атаковать Израиль со своей территории. Мы полны решимости, готовы и способны взыскать высокую цену с каждого, кто попытается нас атаковать. Однако мы не стремимся к эскалации", — сказал Конрикус на брифинге.

"Мы защищаем свой суверенитет, воздушное пространство и гражданское население… Наш интерес в том, чтобы дать возможность израильским гражданам насладиться выходными без дальнейшей эскалации", — добавил он, отметив, что инцидент, с точки зрения израильтян, пока не исчерпан.

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