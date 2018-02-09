В СФ призвали вынести на обсуждение в ООН инцидент с ударами коалиции в САР

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Атака сил коалиции на правительственные войска в Сирии должна быть вынесена на обсуждение ООН, виновные — как организаторы, так и исполнители — должны быть наказаны, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Удары возглавляемой США коалиции по борцам за мир в Сирии – не просто агрессия, это преступление, которому нужно дать адекватную правовую оценку. Поддерживаю уже прозвучавшую инициативу по вынесению на обсуждение ООН вопроса о расследовании инцидента с атакой на сирийских военных. И, конечно, виновные – как исполнители, так и организаторы – должны быть наказаны", — сказал Бондарев.

Глава комитета подчеркнул, что степень осуждения действий коалиции "любой нейтральной стороной со здоровыми представлениями о нравственности" мало зависит от того, кто попал под обстрел: войска правительственной армии САР или ополченцы, также защищавшие интересы страны.

Подчеркнув, что у США есть целый ряд причин для разжигания войны в Сирии, от прибылей от экспорта оружия до доступа к полезным ископаемым, Бондарев при этом заявил, что США не стремятся к вооруженному конфликту с Россией.

"США, разумеется, не стремятся к вооруженному столкновению с Россией ни на территории Сирии, ни где бы то ни было. Ведь боевое участие в "горячей войне" не способствует обогащению, напротив — истощает и экономику, и человеческий капитал любой страны. А Штаты, повторюсь, хотят зарабатывать на военных конфликтах. Они – не участники, а режиссёры", — сказал он.

В ночь на четверг коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. В сообщении командования указывалось, что были нанесены ответные удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*".

Телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, сообщил, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований. По данным Минобороны РФ, в результате удара получили ранения 25 сирийских ополченцев. Российское военное ведомство также отмечало, что причиной инцидента стали не согласованные с РФ разведывательно-поисковые действия ополченцев.



*Террористическая организация, запрещенная в России

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