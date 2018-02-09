В Сирии город Африн подвергся бомбардировке

АФРИН (Сирия), 9 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Город Африн на севере Сирии подвергся авиационной бомбардировке, удары вызвали панику среди мирного населения, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Турецкие военные с 20 января проводят в Африне операцию против курдских вооруженных формирований.

В небе над Африном слышна авиация. Жители домов в центре города спустились на цокольные этажи, боясь авианалетов.

"Мы здесь спасаемся от авиации Эрдогана. Турецкие самолеты бомбят наш город, дети и женщины боятся", — рассказал Омар, глава одного из семейств, которые укрылись на цокольных этажах.

В центре города десятки людей перебежали в более высокие дома, надеясь укрыться в подвальных этажах.

На улицах города слышны сирены скорой помощи.

В Африне находятся более полумиллиона беженцев, в то время как до войны его население составляло 400 тысяч человек.