США призвали Россию помочь обеспечить доступ гумпомощи в Сирию

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. США обеспокоены ростом насилия в Сирии — в провинции Идлиб, пригороде Дамаска — Восточная Гута, по версии Вашингтона, причина напряженности — операции сирийских войск при поддержке российской авиации, говорится в сообщении госдепартамента США.
"Соединенные Штаты чрезвычайно обеспокоены возрастающим насилием в Идлибе, пригороде Дамаска — Восточной Гуте и других областях Сирии", — говорится в сообщении.
В росте напряжения госдеп винит "(сирийский) режим и российские удары с воздуха".
"Россия должна использовать свое влияние на Дамаск, чтобы гарантировать, что сирийский режим позволит ООН оказать жизненно важную помощь этой чрезвычайно уязвимой группе населения", — добавляет ведомство.
Госдеп обращается ко всем сторонам с призывом сократить насилие и обеспечить беспрепятственный доступ для гуманитарных грузов.
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