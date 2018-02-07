Президент Ирана обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Тегеране обсудил вопрос урегулирования сирийского кризиса и подчеркнул готовность развивать отношения с Анкарой, сообщает агентство IRNA.

Роухани назвал трехстороннюю встречу представителей Тегерана, Анкары и Москвы в Сочи важным шагом для разрешения региональных проблем. По его словам, связи трех стран значительно повлияли на развитие ситуации в регионе, но урегулирование существующих кризисов требует дальнейшего сотрудничества и консультаций.

"Мы готовы развивать сотрудничества с Турцией, чтобы содействовать решению региональных проблем", — отметил он.

Ранее сообщалось, что Чавушоглу встретился в Тегеране с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. На встрече министры обсудили результаты прошедшего в Сочи конгресса сирийского нацдиалога.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники встречи приняли заявление с принципами будущего устройства Сирии, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп.

В работе конгресса нацдиалога принял участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.