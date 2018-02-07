Люди несут цветы к зданию Минобороны в память о погибшем пилоте Филипове

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Москве люди продолжают нести цветы к зданию Минобороны в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове, сообщает МО РФ.

Минобороны разместило в Facebook трехминутное видео — на нем видно, что люди оставляют цветы у памятника рядом со зданием ведомства.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

Церемония погребения майора Филипова с отданием воинских почестей по желанию семьи и родителей российского летчика состоится 8 февраля в Воронеже.

Родившийся в 1984 году в Воронеже в семье летчика Филипов окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Прошел должности от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка. Был летчиком-асом штурмовой авиации, призером и победителем всеармейского конкурса "Авиадартс". Проходил переподготовку в Липецком авиацентре.

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